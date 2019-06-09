В Сургуте ограничат движение транспорта на День города

В Сургуте во время празднования 425-летия города и Дня России ограничат движения автотранспорта. Об этом сообщает сайт сургутской администрации. Ограничение начнет действовать с 18:00 11 июня 2019 года до 05:00 13 июня 2019 года. Перекрытыми окажутся следующие улицы:

- улица Майская (от улицы Энергетиков до проспекта Ленина);

- улица Магистральная (от улицы Григория Кукуевицкого до проспекта Ленина);

- улица Островского (от улицы Студенческой до проспекта Ленина);

- перекресток проспекта Ленина – улицы Бахилова – улицы Декабристов;

- проспект Ленина (от улицы Дзержинского до улицы 50 лет ВЛКСМ);

- перекресток улицы 50 лет ВЛКСМ – проспекта Ленина;

- улица 50 лет ВЛКСМ (от дома № 6 до проспекта Ленина).

Администрация города рекомендует автомобилистам учитывать изменения в организации дорожного движения при планировании поездок.