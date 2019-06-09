Горожане два месяца смогут посмотреть «Сны о Сургуте»

В сургутском культурном центре «Порт» в преддверии празднования 425-летия города откроется выставка работ творческих горожан. Она будет называться «Сны о Сургуте».

Выставочный проект, который торжественно откроют 11 июня, будет состоять из работ различных художников, фотографов и других представителей творческого сообщества города. Горожане увидят инсталляции, арт-объекты, скульптуры, видеоарт, анимацию и многое другое.

Экспонироваться «Сны о Сургуте» будут два месяца. Вход на выставку обойдется в сумму от 70 до 100 рублей.