Бывший замглавы Сургута рассказал на федеральном телевидении об обмелении Волги

Бывший заместитель главы Сургута Владимир Браташов в эфире телеканала ОТР рассказал о проблеме обмеления и загрязнения Волги. По его словам, кризисная ситуация на одной из главных рек России сложилась уже давно.

«Нехватка воды из-за того, что ее просто мало – это очевидно, есть выводы ученых, что мы находимся то ли в 60-ти, то ли в 70-летнем цикле, по которому количество осадков неуклонно падает и плакать об этом бесполезно, нужно просто думать, что делать?», – отметил Владимир Браташов.

Причиной сложившейся ситуации, по мнению бывшего чиновника сургутской администрации, является бесхозяйственное отношение к реке.

«Я на протяжении 4-х лет… Дон, Ока, Москва-река, малые реки, Волгоградская, Ростовская область – везде делаю вывод в публикациях: у рек нет хозяина», – заявил во время программы Владимир Браташов.

Напомним, что после своего ухода с поста заместителя главы Сургута, Владимир Браташов занялся общественным проектом «Экспедиция «Великие реки России: от истока до устья», который направлен на освещение экологических проблем российских рек.