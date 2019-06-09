В Сургуте в преддверии Дня города обновили городскую Доску почета. Список почетных жителей пополнился именами представителей градообразующих предприятий, медицины, образования, спорта, культуры, средств массовой информации, победителями всероссийской школьной олимпиады и регионального чемпионата «Молодые профессионалы» – всего 15 человек. В частности, на Доске оказался коллектив театра «Петрушка», директор спортивной школы «Аверс» Сергей Хрипков и главный врач Сургутского клинического перинатального центра Лариса Белоцерковцева.
В Сургуте обновили городскую Доску почета
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