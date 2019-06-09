В Сургуте рядом со строящимся кафедральным собором до конца лета появится парк

В Сургуте на пересечении пр. Мира и ул. Островского рядом со строящимся кафедральным собором св. Троицы этим летом должен появиться новый парк. Основной заказчик — югорская митрополия — уже согласовал проект.

Завозить технику и строительные материалы, необходимые для планировки территории, бригада по благоустройству начала еще в первой половине рабочей недели, но непосредственно к работе приступить так и не смогла. Начать планировку будущего парка мешает несанкционированная парковка, немалая часть которой занята автохламом.

Куратор строительства — благочинный Сургутского благочиния Антоний Исаков через свой аккаунт в соцсетях обратился к владельцам заброшенных авто с просьбой убрать имущество с территории. Если площадку оперативно очистят от автохлама, то работы по благоустройству завершат до конца лета.