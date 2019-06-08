​В Сургуте завершилась процедура межевания городских земель

В Сургуте завершена процедура межевания территорий города. В настоящий момент начался процесс постановки их на кадастровый учет. Ориентировочно он займет два года.

После того, как у каждого участка земли в Сургуте появится хозяин, будет понятно, кто должен благоустраивать эти территории.

Однако межевание может сыграть горожанам не на руку. Так, например, жителям дома на Геологической, 18, досталась разбитая дорога, которую теперь им придется ремонтировать за свой счет.