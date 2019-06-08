В Сургуте 11 июня по маршруту № 45 будет курсировать «Читающий автобус»

В Сургуте 11 июня с 14 до 17 часов по маршруту № 45 будет курсировать «Читающий автобус» в рамках акции «Читающий автобус. Город в стихах».

Мероприятие организовано Центральной городской библиотекой им. А.С. Пушкина совместно с поэтами города, которые прочитают свои стихи о Сургуте. Это Людмила Фомина-Яблуновская, Александра Астра и Вячеслав Сазанович.

Также пассажиры за время поездки познакомятся с творчеством других сургутских поэтов: Петра Суханова, Никона Сочихина, Сергея Сметанина, Леонида Гайкевича, Дмитрия Сергеева. У сургутян будет возможность прочесть стихи собственного сочинения или любые другие известные им стихи о нашем городе.