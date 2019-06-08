В Сургуте заработал мотобатальон ГИБДД

В Сургуте начал работать мотобатальон ГИБДД. Это первый в округе патруль мотоциклистов, появление которог связано с ежегодным увеличением мототранспорта в городе.

«Мотопатруль будет включен в единую систему дислокации нарядов, сотрудники ОБДПС будут нести службу с целью пресечения правонарушений, совершаемых не только мотоциклистами, но и всех остальных участников дорожного движения. Одним из главных плюсов такой техники – это мобильность и скорость реагирования», - рассказал начальник ОГИБДД УМВД России по г.Сургуту Михаил Чеурин.

Спецтехника и экипировка полицейских соответствует всем необходимым требованиям. Мотоциклы оборудованы специальными световыми и звуковыми сигналами. Сотрудники, которые будут нести службу на новой технике, уже прошли специальную подготовку и продемонстрировали свои навыки перед руководителями.