Сургутянам предлагают выбрать эскиз парка имени Крылова

Сургутянам предлагают проголосовать за понравившийся эскиз парка имени Крылова, который расположится в 40 мкр города.

На сайте администрации выложено два варианта проектировки, голосование продлится до 21 июня. Ожидается, что начало работ стартует уже в этом году.

"По первому проекту в парке должны появиться кофейня, торговые павильоны, стела, несколько арт-объектов, а также площадка для чтения и техническая зона. Второй эскизный проект еще более масштабный. Помимо всего вышеперечисленного он включает в себя зоны для отдыха и занятий спортом. Специально для юных сургутян туда приобретут большие шахматы и установят детскую площадку в виде корабля", - сообщается на сайте муниципалитета.

1 вариант:

2 вариант: