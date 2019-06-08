В Сургуте на водохранилище ГРЭС утонул подросток

Вчера 7 июня вечером возле одного из кооперативов у водохранилища ГРЭС утонул подросток.

Сообщение в спасательную службу поступило в 19 часов, рассказали СИА-ПРЕСС в пресс-службе МЧС Югры. Утонул молодой человек 2002 года рождения. Его тело нашли через три часа после начала поисков.

По словам очевидцев, произошло это возле кооператива ГРЭС-1, парня затянуло в подводную яму, когда он купался со своими друзьями.

Обстоятельства происшествия выясняет Следственный комитет.