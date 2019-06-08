​В Сургуте возле школы № 12 появится спортивный центр

В Сургуте в мкр А неподалеку от школы №12 появится спортивный центр.

В настоящий момент земельный участок уже поставлен на кадастровый учет, разработана проектная документация, которая сейчас проходит проверку в управлении государственной экспертизы проектной документации и ценообразования в строительстве. Результаты станут известны в середине июня.

Внутри спортцентра будут два универсальных игровых зала для занятия волейболом, баскетболом, гимнастикой и так далее.

На строительство требуется 155 млн рублей. Депутаты планируют включить эту сумму в бюджет следующего года.