В Сургуте на перекрестке улиц Майская и Энергетиков автомобиль опрокинулся на крышу на пешеходном переходе

Сегодня, 8 июня, в полпервого ночи на перекрестке улиц Майская и Энергетиков произошло ДТП: машина опрокинулась на крышу и вылетела на тротуар у пешеходного перехода.

"Водитель 1985 года рождения на Лада Веста не справился с управлением, наехал на препятствие (ограждение) и опрокинулся на крышу. Проводится проверка", - сообщили СИА-ПРЕССв пресс-службе УМВД по Сургуту.

На водителя составили два протокола: по ст. 12.33 КоАП РФ (Повреждение дорог, жд-переездов или других дорожных сооружений) и за езду без страховки по ст. 12.37 КоАП РФ.

Очевидцы в соцсетях сообщают, что в результате ДТП пострадал пешеход, а водитель был пьян, однако информация не подтверждается полицейскими и медиками.