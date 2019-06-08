​В сургутской колонии осужденные сдали нормы ГТО

В исправительной колонии №11, расположенной в Сургуте, прошел новый этап фестиваля «Готов к труду и обороне». Знаки отличия за успешную сдачу ГТО осужденным вручил Член Совета Федерации от Югры Эдуард Исаков.

«Эта идея впервые появилась два года назад, когда я посещал исправительные учреждения Югры. Тогда совместно с руководителем УФСИН России по ХМАО – Югре Дмитрием Николаевичем Безруких мы пришли к мнению о необходимости внедрения системы ГТО в исправительные учреждения региона. Благодаря поддержке окружного Департамента спорта и Олимпийского совета Югры за это время на территории колоний округа появились турниковые комплексы. До конца 2019 года планируется укомплектовать оборудованием и инвентарем спортивные залы колоний», – рассказал сенатор.

В пресс-службе УФСИН России по ХМАО – Югре отметили, что в сентябре 2018 года в 15 осужденных, отбывающих наказание в исправительной колонии, сдали нормативы Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса ГТО «Готов к труду и обороне», из которых шесть человек сдали нормативы на серебряный знак ГТО и трое – на бронзовый. В этом году желающих пройти испытания стало больше – 23 человека.

«Федеральная служба исполнения наказаний всегда преследует цель – это правопослушное поведение осужденных на территории исправительного учреждения, здоровый образ жизни осужденных и это подготовка к освобождению, чтобы в общество вернулись полноценные граждане. Надеюсь, они уже не будут совершать преступления, будут работать на благо страны, создавать семьи и растить детей. Спорт является неотъемлемой частью воспитательной работы осужденных, сдача норм ГТО однозначно повлияет на скорейшее освобождение», – добавил начальник УФСИН России по Югре Дмитрий Безруких.