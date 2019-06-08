Власти Сургута нашли способ снизить плату за мусор для горожан, но окончательное решение за окружной структурой

В администрации Сургута готовят проект снижения норм накопления мусора в городе, что может снизить стоимость вывоза отходов для жителей. Об этом корреспонденту СИА-ПРЕСС сообщил депутат сургутской думы Игорь Бруслиновский, который получил соответствующее письмо от муниципальной администрации.

«Как написано в письме, в следующем году есть возможность снизить нормы накопления мусора в городе. В администрации сейчас прорабатывают конкретные параметры. В перспективе это может снизить стоимость вывоза отходов, но окончательное решение будет принимать региональная служба по тарифам», – рассказал Игорь Бруслиновский.

Напомним, впервые с предложением изменить норму накопления мусора на одного человека выступил Игорь Бруслиновский во время мартовской рабочей сессии городской думы. Тогда он отметил, что из-за «мусорной реформы» сумма вывоза отходов может серьезно ударить по семейному бюджету сургутян, особенно малоимущих. Депутаты тогда поручили разработать меры по снижению норм накопления мусора и представить их думе. Редакция СИА-ПРЕСС запросила у городской администрации подробности разработки проекта изменения норм накопления отходов.