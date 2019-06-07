​В Сургуте мужчина вызвал полицию, чтобы сесть в тюрьму: «Очень проблематично жить стало»

В Сургуте 62-летний мужчина, представившийся Ренатом, вызвал полицию, чтобы сесть в тюрьму, потому что устроить жизнь на воле у него не вышло. Душещипательную историю сургутянин 7 июня опубликовали в паблике «К-Информ» во «ВКонтакте».

«Очень проблематично жить стало, потому что работы нет, денег не хватает. Одни проблемы. Там (в тюрьме - прим.ред) и накормят, и напоют <…> Пенсия — 900 рублей», — рассказал герой видео. Он признался, что освободился три месяца назад, сидел десять лет «по 105», а найти работу не может из-за возраста и судимости. На вопрос, пойдет ли он на преступление, чтобы вернуться за решетку, мужчина заявил: «Меня умышленно толкают на преступление. В соцслужбе от меня отворачиваются. Говорят: у вас временная прописка». В конце беседы с корреспондентом агентства криминальных новостей Ренат пообещал все-таки не идти на преступление.

В пресс-службе городской полиции ИА СИА-ПРЕСС сообщили, что подобных вызовов в дежурную часть ни сегодня, ни вчера зарегистрировано не было. А в пресс-службе окружного УФСИН напомнили, что в учреждениях округа работают школы подготовки осуждённых к освобождению.

Ранее старший инспектор группы социальной защиты осужденных ФКУ ИК-11 УФСИН России по ХМАО-Югре Светлана Власюк рассказывала агентству, что в сургутской колонии работа с осужденными начинается практически со дня прибытия. «Большинство сидельцев угодили за решетку за умышленные тяжкие преступления: убийства, изнасилования, сбыт наркотиков, кражи. Многие не имеют даже среднего образования. Потому обучаются в колонии. Изучают школьную программу и получают профессию — отделочника, повара, столяра, автослесаря, электромонтера и другие. Это дает шанс на трудоустройство на воле. К тому же все осужденные выходят из колонии с необходимыми документами. Активные занятия по подготовке к освобождению начинаются за полгода. С заключенными работают специалисты центра занятости, соцслужбы, пенсионного фонда. Осужденные пишут заявление, где указывают избираемое место жительства после освобождения. Если человеку негде жить, то мы не вправе оставить его на улице. В этом случае направляем ходатайства в соцучреждения округа для определения временного места жительства», — уточняла инспектор.