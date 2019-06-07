​Зоозащитники Сургута будут митинговать против бизнесмена, ведущего «жестокий отлов» животных

В субботу, 8 июня, с 11.00 до 13.00 в Сургуте у здании администрации состоится массовый пикет зоозащитников. Активисты будут добиваться того, чтобы к отлову животных не допускали ИП Салимгереева, сообщается в паблике «Группа Добровольной Помощи 911 Сургут» во «ВКонтакте».

«Пикет согласован с администрацией. Заявлено участие 100 человек, мы ожидаем, что выйдут человек 40-50», — рассказала ИА СИА-ПРЕСС один из организаторов Ольга Петренко.

Зоозащитников не устраивает, что муниципальный контракт на отлов безнадзорных животных подписан именно с этим исполнителем. «Жестокий исполнитель, убивающий собак на месте», — описывают они его в анонсе к пикету.

Однако сам Алявдин Салимгереев пытается относиться к тому, что пишут о нем в интернете философски.

«Я думаю, что информация распространяется только потому, что люди с нами не знакомы. К нам приезжали и представитель зоозащитников, и ветеринарная служба. Была комиссионная проверка с участием заказчика (администрации города - при.ред.). Был составлен и подписан акт, в котором значились кое-какие мелкие замечания. Мы их устранили, что было подтверждено во время повторной проверки. Я ветеринарный врач и более 20 лет работаю по своей профессии. Занимаюсь хирургией животных, терапией вакцинацией. И в том числе, отловом животных. Пристраиваем животных. Все, что связано с животными — наша жизнь. У нас есть официальный сайт, куда мы по просьбе заказчика выставили фотографии отловленных животных. Они приезжали и видели, что все отловленные животные у нас на содержании, живые и здоровые, на карантине, сейчас будут прививаться против бешенства», — рассказал предприниматель в беседе с корреспондентом ИА СИА-ПРЕСС.

Салимгереев также подчеркнул, что предложил зоозащитникам помощь по хирургии и вакцинации животных. В частности, бизнесмен сотрудничает с организацией «Берегиня», которой, по его словам, поставил необходимое оборудование.

Что касается плана по отлову животных, после публикации которого и было решено провести пикет, бизнесмен посоветовал обращаться к заказчику.

Как ранее сообщало СИА-ПРЕСС, по новому закону, отловленных на улицах бродячих животных нельзя будет усыплять с 1 января 2020 года. К этому времени в Югре должны появиться зооприюты.