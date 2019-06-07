​В Сургуте накрыты склады с нелегальным алкоголем на десять миллионов рублей

В Сургуте в складских помещениях на улицах Сосновой и Промышленной обнаружено более 43 тысяч бутылок немаркированной алкогольной продукции на общую сумму около 10 миллионов рублей. Злоумышленники планировали сбыть товар через городские магазины.

Сбыт нелегального алкоголя предотвращен сотрудниками отдела экономической безопасности и противодействия коррупции УМВД России и росгвардейцами.

«В отношении директора и двух работников склада отделом дознания УМВД России по Сургуту возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 5 статьи 171.1 УК РФ. Подозреваемым избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении. Предварительное расследование уголовного дела продолжается», — сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.

Стоит отметить, что в мае сургутские полицейские изъяли из незаконного оборота почти 25 тысяч литров спиртосодержащей продукции. Кроме того, сообщалось, что сотрудник городского УМВД стал фигурантом уголовного дела по подозрению в получении взятки за покровительство деятельности по незаконной реализации алкогольной продукции.