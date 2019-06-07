​В Сургуте 8 июня ухудшится погода: ожидается дождь и сильный ветер

Завтра, 8 июня, в Сургуте сильно ухудшится погода. По информации Гидрометеорологического бюро города, ожидаются дождь и порывы ветра до 17 м/c. Температура воздуха составит +13 - +8 ºС.
На следующий день, 9 июня, ожидается небольшое потепление до +18 - +13ºС.
Отметим, что сила ветра поднимется на территории всей Югры.
Управления по делам ГО и ЧС рекомендует жителям города:
- обходить поврежденные и поваленные деревья, раскачивающиеся вывески, рекламные конструкции и другие неустойчивые объекты;
- в квартирах плотно закрыть окна и двери;
- автотранспорт убрать в гараж или парковать вдали от деревьев и слабо укрепленных конструкций.
О том, что делать если из-за ветра на машину упали знак, обшивка дома или дерево читайте в специальном материале СИА-ПРЕСС отвечает.
«У аппарата!» с издателем газеты «Новый Город» Тарасом Самборским // ONLINE 11 июня в 11.00