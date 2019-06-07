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​В Сургуте 8 июня ухудшится погода: ожидается дождь и сильный ветер

Завтра, 8 июня, в Сургуте сильно ухудшится погода. По информации Гидрометеорологического бюро города, ожидаются дождь и порывы ветра до 17 м/c. Температура воздуха составит +13 - +8 ºС.

На следующий день, 9 июня, ожидается небольшое потепление до +18 - +13ºС.

Отметим, что сила ветра поднимется на территории всей Югры.

Управления по делам ГО и ЧС рекомендует жителям города:

  • обходить поврежденные и поваленные деревья, раскачивающиеся вывески, рекламные конструкции и другие неустойчивые объекты;
  • в квартирах плотно закрыть окна и двери;
  • автотранспорт убрать в гараж или парковать вдали от деревьев и слабо укрепленных конструкций.

О том, что делать если из-за ветра на машину упали знак, обшивка дома или дерево читайте в специальном материале СИА-ПРЕСС отвечает.


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Сегодня в 14:47, просмотров: 137, комментариев: 0


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