​В Сургуте 8 и 9 июня пройдет фестиваль исторической реконструкции «Мангазейский ход»

Фестиваль исторической реконструкции «Мангазейский ход» пройдет в Сургуте в парке «За Саймой» сегодня, 8 июня, и завтра — 9 июня. Начало в 12 часов.

Гости праздника познакомятся с историей присоединения земель Западной Сибири, ее освоения казаками в XVI-XVIII вв. Реконструкторы и любители средневековой культуры покажут исторических костюмы, проведут ярмарку ремесел и сибирской пушнины, мастер-классы по старинным промыслам. «Военный лагерь служилых людей Сибири наглядно продемонстрирует жизнь сибирского острога: пушкарские стрельбы, мастер-классы по владению саблей и луком, построения стрельцов, интерактивная выставка доспехов и военного снаряжения», — сообщается на сайте администрации Сургута.

Кстати, зрители смогут увидеть и примерить исторические костюмы. средневековой эпохи, побывать на ярмарке ремесленников, а еще принять участие в самых необычных мастер-классах.

Для детей будут давать представление актеры театра «Петрушка».