​Мэрия Сургута перейдет на школьное питание и сэкономит семь миллионов бюджетных рублей

Администрация Сургута планирует сэкономить семь миллионов рублей после того, как обеды для чиновников начнет готовить Комбинат школьного питания.

«Дополнительным бонусом такого перехода станет и экономия бюджетных средств, поскольку все издержки по содержанию столовых, выплате зарплаты персоналу, закупке сырья и оборудования будет нести предприятие. Ранее за организацию обедов чиновников отвечал персонал хозяйственно-эксплуатационного управления администрации», — сообщает пресс-служба мэрии.

О том, что с 1 июля обеды для сотрудников администрации города будет готовить предприятие, отвечающее за школьное питание, в конце марта объявил глава города Вадим Шувалов. «Прежде всего это даст возможность контролировать качество пищи, ее вкусовые свойства. Я и сам регулярно питаюсь в столовой, поэтому буду знать, что едят наши дети в ежедневном режиме. Уверен, что такая инициатива пойдет всем только на пользу», - отмечал он. Инициативу оценила детский омбудсмен Анна Кузнецова. На данный момент соответствующий контракт уже подписан.

Всего сургутская администрация планирует сэкономить 11 миллионов рублей за счет оптимизации собственных расходов. Еще четыре миллиона останутся в местном бюджете благодаря сокращению автопарка и расходов на аренду помещений для служебного транспорта муниципальных предприятий. «Местные власти приняли решение использовать для этих целей помещения администрации города, освободившиеся в результате сокращения автопарка, и не платить за это сторонним организациям. Также в прошлом году сургутские чиновники первыми в Уральском федеральном округе начали использовать такси вместо рабочих машин. Это позволило сэкономить около 15 миллионов рублей», — добавили в мэрии.