16+
Наверх
Логотип Сиапресс
USD  65,0395   EUR  73,2605  

​Мэрия Сургута перейдет на школьное питание и сэкономит семь миллионов бюджетных рублей

Администрация Сургута планирует сэкономить семь миллионов рублей после того, как обеды для чиновников начнет готовить Комбинат школьного питания.

«Дополнительным бонусом такого перехода станет и экономия бюджетных средств, поскольку все издержки по содержанию столовых, выплате зарплаты персоналу, закупке сырья и оборудования будет нести предприятие. Ранее за организацию обедов чиновников отвечал персонал хозяйственно-эксплуатационного управления администрации», — сообщает пресс-служба мэрии.

О том, что с 1 июля обеды для сотрудников администрации города будет готовить предприятие, отвечающее за школьное питание, в конце марта объявил глава города Вадим Шувалов. «Прежде всего это даст возможность контролировать качество пищи, ее вкусовые свойства. Я и сам регулярно питаюсь в столовой, поэтому буду знать, что едят наши дети в ежедневном режиме. Уверен, что такая инициатива пойдет всем только на пользу», - отмечал он. Инициативу оценила детский омбудсмен Анна Кузнецова. На данный момент соответствующий контракт уже подписан.

Всего сургутская администрация планирует сэкономить 11 миллионов рублей за счет оптимизации собственных расходов. Еще четыре миллиона останутся в местном бюджете благодаря сокращению автопарка и расходов на аренду помещений для служебного транспорта муниципальных предприятий. «Местные власти приняли решение использовать для этих целей помещения администрации города, освободившиеся в результате сокращения автопарка, и не платить за это сторонним организациям. Также в прошлом году сургутские чиновники первыми в Уральском федеральном округе начали использовать такси вместо рабочих машин. Это позволило сэкономить около 15 миллионов рублей», — добавили в мэрии.


Нашли ошибку в тексте?
Выделите текст и нажмите CTRL+Enter

Сегодня в 13:46, просмотров: 240, комментариев: 1


QR код
Комментарии:
6xz34e
не нравится
Сегодня в 14:36
И один день -"акция школьника"-покушать на 44 рубля из бюджета.

Комментарии могут оставлять только зарегистрированные пользователи.

Вы можете войти на сайт или зарегистрироваться

Мнения

​О проблемах строителей Сургута, вопросах к парку «За Саймой» и срубленных деревьях // ВИДЕО, АУДИО

​О проблемах строителей Сургута, вопросах к парку «За Саймой» и срубленных деревьях // ВИДЕО, АУДИО
Первый выпуск «Итогов недели СИА-ПРЕСС» с главным редактором портала siapress.ru Дмитрием Щегловым
Редакция СИА-ПРЕСС Сегодня в 14:46
257 0
​Стратегия Сургута: дома пониже, деревья повыше

​Стратегия Сургута: дома пониже, деревья повыше
Удивили некоторые чиновники администрации, сказав, что если предложение о снижении этажности принимать, то под него нужно рисовать огромное обоснование и объяснять жителям рациональность такого решения
Сергей Антонов, сургутянин Сегодня в 14:01
155 0
​В Сургуте на месте снесенных гаражей в микрорайоне «ЖД» образовалась свалка

​В Сургуте на месте снесенных гаражей в микрорайоне «ЖД» образовалась свалка
Боксы демонтировали в апреле, а мусор, видимо, оставили на потом
Лилия Сулейманова 06 июня в 16:15
338 0
​Кто в будущем будет заниматься бизнесом? И будет ли?

​Кто в будущем будет заниматься бизнесом? И будет ли?

Школьники так и заявили: а зачем нам эта ответственность и проблемы? Проще работать на государство, спокойно получать денежки и не переживать
Тарас Криштанович, предприниматель 06 июня в 17:55
916 22
​Какие социально ориентированные сотрудники ГИБДД в Башкирии

​Какие социально ориентированные сотрудники ГИБДД в Башкирии
Стражи закона и порядка стояли на своем: 5000 и все. Товарищу деваться было некуда, отдал 5000 рублей одной бумажкой и собрался ехать, но его попросили подождать...
Эдуард Логинов, председатель МРОО инвалидов, ветеранов локальных войн и военных конфликтов «Содружество» 06 июня в 15:22
895 13
Жители многоэтажки в Сургуте много лет страдают из-за соседа, разводящего антисанитарию в квартире

Жители многоэтажки в Сургуте много лет страдают из-за соседа, разводящего антисанитарию в квартире
По дому расползаются муравьи и мыши, а вонь из неблагополучного жилья чувствуется далеко за его пределами
Лилия Сулейманова 06 июня в 15:10
886 3
​Сколько стоит снять дачу в Сургуте на лето? // ОБЗОР СИА-ПРЕСС

​Сколько стоит снять дачу в Сургуте на лето? // ОБЗОР СИА-ПРЕСС
Выбор невелик: горожане или сами пользуются дачами, или предпочитают зарабатывать на них посуточной арендой
Лилия Сулейманова 05 июня в 15:34
870 1
Как мы начинали работу над ботаническим садом в Сургуте

Как мы начинали работу над ботаническим садом в Сургуте
Из запланированного не все удалось осуществить. Так, например, около 1000 яблонь предполагалось высадить вдоль дороги, ведущей к церкви. Представьте, как живописно смотрелась бы белая церковь на фоне цветущих яблонь.
Сергей Полукеев, директор Управления лесопаркового хозяйства 2003– 2006 гг. 05 июня в 15:49
1212 3
В Сургуте презентовали новую концепцию парка «За Саймой». Что там может появиться, сколько денег потратят и когда закончат

В Сургуте презентовали новую концепцию парка «За Саймой». Что там может появиться, сколько денег потратят и когда закончат
Артем Мазнев 05 июня в 13:06
1001 10
​О проблемах городской среды Сургута, новой главной площади и критике Варламова // ВИДЕО, АУДИО, ТЕКСТ

​О проблемах городской среды Сургута, новой главной площади и критике Варламова // ВИДЕО, АУДИО, ТЕКСТ
Первый выпуск авторского проекта Тараса Самборского «У аппарата»
Редакция СИА-ПРЕСС 05 июня в 09:43
1454 7
Олег Владимиров

​На какой улице праздник?
Я бы, ей богу, переименовал Ленина в Никольскую. А Ленина, так и быть, отправил бы в ссылку на Югорский тракт. Произвел бы, так сказать, рокировку.
Олег Владимиров 05 июня в 09:14
1106 41
​В Сургуте фирмы предлагают получить военный билет «законно». Что это за схема и работает ли она?

​В Сургуте фирмы предлагают получить военный билет «законно». Что это за схема и работает ли она?
Городской военкомат не в восторге
Лилия Сулейманова 05 июня в 07:50
2045 5
​Почему частные инвестиции не придут в спорт

​Почему частные инвестиции не придут в спорт
Вроде бы власти должно быть выгодно помогать инвесторам — ведь намного проще разработать программу поддержки предпринимателей, чем строить дорогостоящие, пусть и красивые объекты, а потом их еще и содержать...
Дмитрий Филиппов, директор ледовой арены «Титан» 04 июня в 12:01
908 28
Как взыскать долг по зарплате, если официально не был трудоустроен?

Как взыскать долг по зарплате, если официально не был трудоустроен?
Сделать это можно в течение трех месяцев со дня невыплаты
Анастасия Варвулева, старший помощник прокурора 04 июня в 10:01
466 1
Администрация Сургута больше не штрафует уличных торговцев

Администрация Сургута больше не штрафует уличных торговцев
Теперь этим занимаются Роспотребнадзор и УМВД. Точнее — не занимаются
Лилия Сулейманова 03 июня в 15:46
1084 5
Олег Владимиров

​Неделька в конце весны
Снег выпал. Растаял. Весна все. Впереди малоснежное лето.
Олег Владимиров 02 июня в 13:32
924 3
Больше мнений
Сетевое издание (16+)
Учредитель:© ООО «Северпечать», 2018.
628403, Россия, ХМАО-Югра, город Сургут, Бульвар Свободы, д. 1 СИА-ПРЕСС ЦЕНТР
Телефон редакции: +7 (3462) 44-23-23
Главный редактор: Щеглов Дмитрий Николаевич
Дежурный по сайту: post@siapress.ru
Google+
Лучшее

При использовании материалов ссылка обязательна. Свидетельство о регистрации СМИ: ЭЛ № ФС 77 – 66042 от 10.06.2016, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи и массовых коммуникаций. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, опубликованной в рекламных объявлениях.
Материалы в рубриках «Компании», «Недвижимость» и «Новости бизнеса» размещаются на коммерческой основе.

Правила сайта    Авторы    Рекламодателям   

Дизайн и разработка -
web-студия ООО «СМИА СИА-ПРЕСС»

Карта сайта

Яндекс.Метрика