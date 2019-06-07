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​Суд восстановил в должности уволенную замглавы администрации города Сургута Наталью Алешкову

Чиновница может рассчитывать на крупную компенсацию

Сургутский горсуд восстановил в должности заместителя главы администрации города Сургута Наталью Алешкову, распоряжение об увольнении которой был подписано 25 февраля. В беседе с корреспондентом ИА СИА-ПРЕСС чиновница назвала это решение принципиальным для нее и заявила о планах уволиться в ближайшее время.

Ставку Алешковой сократили, когда она находилась в декретном отпуске. Однако летом 2018 года она вернулась на работу. И, как оказалось, занимала несуществующую должность, за время ее отсутствия переименованную из «заместитель главы администрации города» в «заместитель главы города».

Судья разобрался во всех тонкостях и 6 июня постановил признать недействительным февральский приказ, восстановить Наталью Алешкову на посту, переименовать ее должность в соответствии с окружным законом и внести соответствующие изменения в трудовую книжку. Кроме того, ей положена компенсация за время вынужденного прогула с даты увольнения по текущий день.

7 июня Наталья Алешкова передала все документы на восстановление в должности в администрацию, но на работу еще не вышла, так как находится на больничном с ребенком.

Мои планы уволиться в ближайшее время. Для меня, да и, я полагаю, для многих жителей города, этот судебный процесс был принципиальным моментом. Я полностью удовлетворена решением суда, которое вынесено, но это всего лишь первый раунд, потому что администрация, скорей всего, будет обжаловать. И я к этому готова сказала Алешкова.

Что касается компенсации, то по решению за дни вынужденного прогула полагается выплатить около 500 тысяч рублей: «Но там предполагается еще перерасчет по должности. Мне же зарплату выплачивали даже меньше, чем до декрета. А сейчас мне должны сделать перерасчет по зарплате заместителя главы города за весь период — с лета 2018 года».

Стоит отметить, что немедленному исполнению подлежит только решение о восстановлении на работе. Все остальные — только после апелляции, если администрация Сургута обжалует решение суда.

Получить комментарий администрации Сургута на момент написания новости не удалось.

Читайте также о первом выигранном суде Натальи Алешковой у администрации города и ее большое интервью.


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Сегодня в 12:11, просмотров: 44, комментариев: 0


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