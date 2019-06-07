​Крупные дорожно-строительные компании Сургута приступили к основному ремонту дорог

Крупные дорожно-строительные компании Сургута приступили к полномасштабным работам по ремонту дорог города. В этом сезоне они отремонтируют 14 участков общей площадью более 130 тысяч квадратных метров.

«С 2015 года мы массово применяем технологии, которые являются актуальными и современными и сегодня. Это, к примеру, щебеночно-мастичный асфальтобетон, причем щебень применяется с наибольшей маркой по прочности, чтобы он меньше стирался. Также мы используем полимерно-вяжущие материалы, которые позволяют увеличить срок службы асфальтобетонного покрытия, увеличивая его эластичность. Таким образом уменьшается риск образования колейности и трещин», — рассказал начальник дорожно-транспортного управления администрации Сургута Игорь Газизов.

Таким образом будет комплексно отремонтирована часть улицы Геологической – от Пролетарского проспекта до Комсомольского. Там заменят бордюры и тротуары, а также установят остановочные комплексы.

Из-за нестабильной погоды произошло смещение графика ремонта моста на улице Энгельса, из-за чего работы на объекте будут закончены не ранее 25 июня.

«Погода нас попридержала, поэтому от графика пришлось немного отступить. В начале мая перепады температуры уходили от хорошего плюса за ноль градусов, бетонные работы производить не было возможности. На сегодня по мостовому переходу выполнены демонтажные работы. Также завершен подготовительный этап по выравниванию, бетонированию и стяжке», — прокомментировал ситуацию с задержкой главный инженер филиала №3 ГК «Северавтодор» Ильдар Маргамов.

На улице сибирской уже срезано старое асфальтобетонное покрытие и демонтирован бордюрный камень с тротуаров. Сейчас специалисты ведут подготовку к сплошному асфальтированию.

«В настоящее время также начаты работы на проспекте Мира, на перекрестке с улицей Маяковского. В ближайшие десять дней подрядчики приступят еще к трем-четырем объектам. Крайние сроки окончания работ у нас установлены в октябре, но мы предполагаем, что основная часть ремонтной кампании, связанная с укладкой асфальтобетона, завершится гораздо раньше, ориентировочно — в сентябре» — заверяет Игорь Газизов.

Кроме полноценного ремонта дорог в Сургуте ликвидируют колейности и проведут ямочный ремонт.