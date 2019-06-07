​Одного из убитых в Ноябрьске полицейских кремируют в Сургуте

Участкового полиции из Ноябрьска Андрея Мучаева кремируют в Сургуте. Такое решение приняли родственники погибшего, которые не смогли приехать на прощание на Ямал. Его тело отправят из Ноябрьска в Сургут 7 июня, сообщает «Миг ТВ».

Тела участковых полиции Андрея Мучаева и Владимира Анчугова, а также супруги последнего Юлии, были обнаружены с огнестрельными ранениями 3 июня в разных местах.

«Около 10.00 в салоне автомобиля, припаркованного за зданием котельной поселка СМУ-10, обнаружено тело сотрудника полиции, 1985 года рождения, с огнестрельным ранением груди. Примерно в это же время в помещении опорного пункта полиции ОМВД России по Ноябрьску обнаружено тело второго участкового уполномоченного полиции, 1989 года рождения, с огнестрельным ранением головы. Кроме того, в квартире обнаружено тело супруги участкового уполномоченного полиции, с огнестрельными ранениями в области головы и туловища», — рассказали в пресс-службе СУ СКР по Ямалу.

Уголовное дело возбуждено по статье об убийстве двух и более лиц. Его расследованием занимаются три следственно-оперативные группы. Также в город дополнительно командирована следственная группа в составе сотрудников отдела криминалистики следственного управления.

В соцсетях высказываются различные версии произошедшего. В частности, предполагалось, что убийство совершено из ревности: якобы близкие отношения одного из погибших участковых с супругой коллеги могли стать причиной трагедии. Однако родственники погибшей Юлии отрицают наличие «любовного треугольника».

«Никакого любовного треугольника не было, Андрей очень любил свою жену. Он женился в 2018 году, у них ребенок. Какая может быть измена? У Андрея были большие долги: кредиты в банках и микрофинансовых организациях. У него не получалось выбраться из финансовой кабалы, возможно, взял взаймы у семьи Анчуговых. И Андрей застраховал свою жизнь на сумму долга, дабы защитить семью от обязательств», — рассказал «Ноябрьск 24» друг детства Андрея Мучаева из Калмыкии.