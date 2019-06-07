​В Сургуте на пожаре в бараках пострадал мужчина

Вечером в четверг, 6 июня, на улице Школьная в Сургуте сгорели два одноэтажных жилых дома. Во время происшествия пострадал 49-летний мужчина, сообщили ИА СИА-ПРЕСС в пресс-службе ГУ МЧС по Югре.

Вызов на пульт дежурного поступил в 22.57. Через пять минут к месту происшествия прибыли пожарные расчеты. К их приезду дом горел открытым пламенем. Потушить пожар удалось за полчаса, к 00.05 работы были полностью завершены. Один из домов поврежден на площади 120 «квадратов», второй — на площади 48 «квадратов».

Видео: vk.com/kinform

Пострадавший мужчина отравился угарным газом. По предварительным данным, причиной происшествия стало неосторожное обращение с огнем.