​Один из сургутских долгостроев подключили к горячему водоснабжению

Строящийся дом на улице 30 лет Победы, 36 в Сургуте подключили к горячему водоснабжению. Таким образом застройщик перешел к исполнению дорожных карт, разработанных администрацией города по поручению губернатора Югры Натальи Комаровой.

Сдачу жилья от компании-застройщика ООО «Новострой» собственники ждут уже полгода. Поэтому подключение дома к коммуникациям и соблюдение графика работ проверял глава Сургута Вадим Шувалов. На данный мамент дом готов к сдаче на 95 процентов. «Он один из тех 17 проблемных долгостроев, для которых мы совместными усилиями с банкирами, юристами, правительством округа разработали пошаговые дорожные карты и согласовали их с жителями. Работа непростая, напряженная, но мы понимаем, куда двигаться дальше, чтобы выполнить поставленные задачи», — отметил градоначальник.

В пресс-службе мэрии напомнили, что в этом случае люди оказались заложниками хозяйственного спора строителей и собственников участка сетей: «Дом вовремя не смогли подключить к тепло- и водоснабжению, зимой внутренние коммуникации были разморожены, произошли разрывы трубопроводов. Ситуацию удалось урегулировать только при содействии администрации Сургута».

Сургутские дольщики несколько месяцев привлекали внимание к своим проблемам: устраивали пикеты, обращались в прокуратуру и окружным властям. В мае глава региона Наталья Комарова провела личную встречу со вкладчиками долгостроев. Губернатор поручила усовершенствовать дорожные карты и призвала городскую власть принять полноценное участие в решении проблемы при помощи бюджета.