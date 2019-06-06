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Всё жилищное строительство в Сургуте под угрозой из-за нехватки теплосетей. Эксперты утверждают: будет концессия

Фото: Рамиль Нуриев
Фото: Рамиль Нуриев

Для строительства сетей теплоснабжения в Сургуте власти города могут обратиться к механизму концессии – то есть передачи некоторых объемов строительства частному бизнесу, который в течение какого-то времени будет извлекать из построенной инфраструктуры прибыль, а затем передаст объекты в собственность города. Такой вариант рассматривается из-за нехватки текущих мощностей, что ставит под угрозу ввод нового жилья в 2020 году. Эту информацию корреспонденту siapress.ru подтвердил директор «Городских тепловых сетей» Василий Юркин.

«По результатам гидравлических работ мы пришли к выводу, что существует дефицит мощностей сетей от пиковой котельной в город. На самой ГРЭС-1 есть еще резерв порядка 200 гигакалорий, но пропускной способности теплопровода при сохранении температурного режима не хватает. – рассказывает Василий Юркин. – На сегодняшний день, все внутренние резервы, которые мы провели между «ГТС» и ГРЭС за последние восемь лет, уже исчерпаны. Есть острая необходимость в поиске новых источников для подключения наших потребителей. В ГТС источников финансирования нет. Судя по всему, деньги будут искать извне. Может это будет концессионное соглашение, о котором говорилось на последней стратегической сессии в Сургуте в апреле».

Для устранения дефицита мощностей необходимо построить третий тепловывод от ГРЭС-1. По словам Василия Юркина, в этом году все подключения теплосетей в городе согласованы с застройщиками и ГРЭС-1, однако в 2020 году резервов может уже не быть. По информации СИА-ПРЕСС, у сургутской власти уже есть потенциальный вариант концессионера – ООО «Холдинговая компания Вектор», которая на 74% принадлежит крупной энергетической группе «Корпорация СТС». Примечательно, что одну из связанных с ней компаний (ООО «Регион-Свет»), по некоторым данным, рассматривают на заключение муниципально-частного партнерства по строительству и содержанию сетей освещения на десяти сургутских улицах.

Редакция siapress.ru направила официальный запрос в администрацию города с просьбой рассказать о планах по строительству новых тепловых сетей.

Почитайте также, по какой еще причине Сургуту грозит дефицит нового жилья.


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Сегодня в 17:13, просмотров: 587, комментариев: 3


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Комментарии:
Сергей Б
не нравится
Сегодня в 17:43
Час от часу не легче. Пол города в ипотеке, щас еще в концессию отдадут. В Нижневартовске тоже вроде хотят концессию применить, граждане не рады, боятся роста тарифов.

В домах надо котельные ставить. В Сургуте есть такие. Квартплата за 3х комнатную квартиру 80 кв.м выходит, как за 2х комнатную 60 кв.м в домах с центральным снабжением.
Альберт Леонов
не нравится
Сегодня в 17:49
Земли под строительство все равно нет. Так что угрозы замерзания нет
Sergey Ryndin
не нравится
Сегодня в 20:29
Ну что за чушь я читаю?
Построить третий тепловывод с ГРЭС + теплотрассы и как минимум одну пиковую котельную - это по деньгам не меньше 1 млрд в текущих ценах.
Дома с газом можно перевести на газовое отопление с индивидуальной/индивидуальными котельными

Почему не рассматривается опыт СибПромСтроя с электрическим отоплением и резервными дизель-генераторами? Для этого не надо строить такое количество сетей и оно дешевле выходит по коммунальным платежам, дефицита электроэнергии же нету и непредвидется а построить подстанцию всегда проще чем полгорода изрыть

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