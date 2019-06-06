В Сургуте полицейские и железнодорожники беседуют с водителями на ж/д-переездах

6 июня, в международный день привлечения внимания к железнодорожным переездам, на железнодорожных переездах в Сургуте, Нижневартовске, Ноябрьске, Уватском и Пуровском районах при включении запрещающего сигнала железнодорожники и сотрудники ГИБДД проводят профилактические беседы с водителями, раздают им памятки и тематические сувениры.

Как сообщает пресс-служба СвЖД, с начала этого года дежурными по переездам в Сургутском регионе СвЖД зафиксировано 123 нарушения водителями ПДД. В целом же на железнодорожных переездах СвЖД за пять месяцев этого года произошло два ДТП, оба — по вине водителей автотранспорта.