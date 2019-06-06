​Сургутяне пугают друг друга новым видом мошенничества с банкоматами. И не зря

Жители Сургута через соцсети распространяют информацию о том, что в городе орудуют мошенники, использующие новый способ кражи денег из банкоматов. Сообщения публикуются в городских пабликах, а через мессенджеры пересылается «подтверждающее» видео. Как удалось выяснить ИА СИА-ПРЕСС, на данный момент в городе не зарегистрировано подобных преступлений, однако специалисты советуют не терять бдительность.

Видео, которым горожане пугают друг друга, через полицию Сургута не проходило, а значит, вероятнее всего, снято в другом городе.

Более того, на нем запечатлена, скорее, кража, чем мошенничество, отмечают специалисты. Мошенники «нового типа» действуют несколько иначе: злоумышленник, не вставляя карту, начинает на терминале операцию, не завершает ее и отходит, если в течение 90 секунд следующий клиент вставляет свою карту, с нее списываются средства в пользу злоумышленника. Такой алгоритм преступления описал в конце мая «Коммерсант».

«Таких мошенничеств в городе не зарегистрировано», — сообщили в пресс-службе городской полиции.

В пресс-службе регионального отделения Сбербанка подтвердили эту информацию, подчеркнув, что подобных случаев не зарегистрировано во всем тюменском регионе. Однако специалисты советуют не терять бдительность. Перед тем, как воспользоваться банкоматом, необходимо убедиться, что операция предыдущего клиента завершена.

«Все системы самообслуживания нашего банка надежно защищены. В целях безопасности мы рекомендуем нашим клиентам внимательно ознакомиться с информацией на экране банкомата, а так же обратить внимание на наличие поблизости подозрительных лиц. В случае сомнений, лучше отказаться от проведения операции и проинформировать банк по телефону 900», - добавили в Сбербанке.