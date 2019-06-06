​В Сургуте будут развивать экспорт медицинских услуг

В Югре пилотными площадками для развития региональной программы «Развитие экспорта медицинских услуг» стали пять крупнейших клиник региона, четыре из которых находятся в Сургуте. Это Перинатальный центр, Окружной кардиодиспансер, Травматологическая больница и Сургутская окружная клиническая больница.

Ожидается, что в эти медучреждения будут приезжать лечиться иностранцы из бывших советских республик и европейских стран.

Работы ведется в рамках исполнения майского указа президента РФ, по которому к 2024 году объем экспорта медицинских услуг должен быть увеличен в четыре раза.