В Сургуте три человека госпитализированы после укуса клещей

Трое жителей Сургута госпитализированы в инфекционное отделение Сургутской ОКБ из-за укусов клещей. «На сегодня в инфекционном отделении находится три человека, укушенных клещами: один с боррелиозом (болезнь Лайма), еще у двоих подозрение на энцефалит», — рассказали СИА-ПРЕСС в пресс-службе медучреждения.

В этом сезоне Роспотребнадзор отмечает двойной рост активности клещей по сравнению с прошлым годом: в Югре с начала сезона от их нападения пострадали 705 человек. На 3 июня в Сургуте был зарегистрирован 51 случай.

Напомним, клещи могут являться переносчиками опасных заболеваний, например, клещевого энцефалита и гранулоцитарного анаплазмоза, клещевого боррелиоза, моноцитарного эрлихиоза и так далее.

Фото: vop.ru