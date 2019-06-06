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В Сургуте три человека госпитализированы после укуса клещей

У одного из пострадавших диагностирована болезнь Лайма

Трое жителей Сургута госпитализированы в инфекционное отделение Сургутской ОКБ из-за укусов клещей. «На сегодня в инфекционном отделении находится три человека, укушенных клещами: один с боррелиозом (болезнь Лайма), еще у двоих подозрение на энцефалит», — рассказали СИА-ПРЕСС в пресс-службе медучреждения.

В этом сезоне Роспотребнадзор отмечает двойной рост активности клещей по сравнению с прошлым годом: в Югре с начала сезона от их нападения пострадали 705 человек. На 3 июня в Сургуте был зарегистрирован 51 случай.

Напомним, клещи могут являться переносчиками опасных заболеваний, например, клещевого энцефалита и гранулоцитарного анаплазмоза, клещевого боррелиоза, моноцитарного эрлихиоза и так далее.

Фото: vop.ru


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Сегодня в 13:44, просмотров: 352, комментариев: 0


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