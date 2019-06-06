​Президент Азербайджана поблагодарил Владимира Путина за присвоение имени Фармана Салманова аэропорту Сургута

Президент Азербайджана Ильхам Алиев выразил благодарность Владимиру Путина за то, что аэропорту Сургута присвоено имя первооткрывателя сибирской нефти Фармана Салманова.

В телефонном разговоре с российским лидером Алиев рассказал, что граждане его страны восприняли эту новость с большим почтением, сообщает департамент общественных и внешних связей Югры.

31 мая Владимир Путин подписал указ о присвоении имен великих россиян 44 авиагаваням. Имена для аэропортов были выбраны в рамках конкурса «Великие имена России». Аэропорт Нижневартовска получил имя Виктора Муравленко.