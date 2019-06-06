Глава ВТБ объяснил отказ от идеи создания новой региональной авиакомпании, которой мог бы стать Utair

Глава ВТБ Андрей Костин объяснил отказ от создания банками нового регионального авиаперевозчика тем, что идея не нашла поддержки у действующих эксплуатантов и Минтранса.

«Вы знаете, дело в том, что мы как-то прошлись по всем основным интересантам, и, честно говоря, пока видим, что не склеивается», — цитирует банкира «Интерфакс».

Костин отметил, что у Минтранса есть своя программа поддержки регионального авиатранспорта, а из операторов интерес проявил только совладелец S7 Владислав Филев, но после смерти супруги-партнера Наталии Филевой, к этой теме он не возвращался. Кроме того, глава ВТБ указал на отсутствие авиатехники для региональных перевозок российского производства.

«Вроде бы желание такое от чистого сердца банков сделать что-то в этой области. У нас была проведена работа некая аналитическая, мы подумали, что наш проект мог на 16 процентов увеличить региональные перевозки, определенные маршруты отработали. Мы пока не видим, как мы можем мобилизовать необходимую поддержку этого как со стороны правительства, так и со стороны, наверное, эксплуатанта какого-то и так далее. «Аэрофлот» отказался в самой начальной стадии. Сами, конечно, заниматься перевозками мы не можем. У нас других много задач, поэтому мы эту тему сейчас положили на лед», - добавил Андрей Костин.

Осенью 2018 года сообщалось, что Сбербанк и ВТБ по поручению правительства работают планом создания новой региональной авиакомпании. По данным «Ведомостей», ее планировали организовать на базе Utair. Однако глава Сбербанка Герман Греф опроверг эти сведения.

В СМИ пишут, что контроль над Utair может перейти к Сбербанку и ВТБ. Как такое может произойти?