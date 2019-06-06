На территории лесов Сургута установлен повышенный класс пожарной опасности

С 6 июня на территории лесов Сургута начал действовать повышенный класс пожарной опасности. Об этом сообщает управление по делам гражданской обороны и чрезвычайным ситуациям администрации города.

«Просьба соблюдать предельную осторожность при нахождении в лесных массивах», — говорится в сообщении.

Стоит отметить, что очевидцы регулярно сообщают о горящих в Сургуте лесах. Кроме того, на прошлой неделе в городе зарегистрировано несколько случаев загорания сухой травы.

Пожароопасный сезон в Югре официально начался 26 апреля. В Сургуте особый противопожарный режим действовал с 29 апреля по 12 мая. В это время за разведение костров, сжигание травы и мусора, а также жарку шашлыков могут получить штраф до четырех тысяч рублей.