На территории лесов Сургута установлен повышенный класс пожарной опасности

С 6 июня на территории лесов Сургута начал действовать повышенный класс пожарной опасности. Об этом сообщает управление по делам гражданской обороны и чрезвычайным ситуациям администрации города.
«Просьба соблюдать предельную осторожность при нахождении в лесных массивах», — говорится в сообщении.
Стоит отметить, что очевидцы регулярно сообщают о горящих в Сургуте лесах. Кроме того, на прошлой неделе в городе зарегистрировано несколько случаев загорания сухой травы.
Пожароопасный сезон в Югре официально начался 26 апреля. В Сургуте особый противопожарный режим действовал с 29 апреля по 12 мая. В это время за разведение костров, сжигание травы и мусора, а также жарку шашлыков могут получить штраф до четырех тысяч рублей.
Итоги недели с главным редактором siapress.ru Дмитрием Щегловым // ONLINE 7 июня в 11.00