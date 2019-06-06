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В Сургуте много месяцев открыто стоят заброшенные строительные котлованы. Как решается проблема?

В Сургуте есть несколько заброшенных строительных котлованов, которые открыты для доступа и могут представлять опасность для жителей. Дорожная карта, которая должна не допустить подобных ситуаций, этой весной должна была поступить от администрации города в думу Сургута, но этого пока не произошло. Об этом рассказал сургутский депутат Дмитрий Пахотин корреспонденту СИА-ПРЕСС. По его словам, решение о разработке дорожной карты было принято еще в ноябре 2018 года, однако документа в обозначенный срок не увидели.

«В ноябре в думе был разговор о том, что администрация города к марту подготовит дорожную карту, которая должна была регламентировать действия застройщиков по недопущению появления таких котлованов. Но уже май прошел, а карты мы не видели, значит будем снова обращаться в администрацию, – объясняет Дмитрий Пахотин. – Более того, существующие котлованы в поселках Лунный, Таежный и на проспекте Мира, 55, так и стоят без всякой охраны, к ним спокойно можно пройти. В Таежном, как мне сказали, вроде нашелся какой-то инвестор, но когда там что-то будет, не ясно. Ну и по традиции в этих котлованах появляются маленькие озера».

Напомним, ранее жители поселка Лунный жаловались в редакцию siapress.ru на бесхозный котлован у себя в поселке. На том месте должен был появиться детский сад, но застройщик так и не нашелся. Получить оперативный комментарий об этой ситуации в администрации Сургута не удалось, редакция направила по этому поводу официальный запрос.


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06 июня в 07:10, просмотров: 982, комментариев: 9


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Комментарии:
Моби
не нравится
06 июня в 09:28
Ахаха, чиновники узнали словосочетание «дорожная карта» и теперь пихают его по поводу и без.
sst
не нравится
06 июня в 10:30
едем на машине окурки из окон летят.....гуляем с собакой гадим у подъезда .....строим дома грязные котлованы с водой оставляем.....все это звенья одной цепи....
Моби
не нравится
06 июня в 10:32
Надо паре детей утопнуть, губернатор возмутится, шувалов с жердевым лично пойдут с лопатами засыпать.
Альберт Леонов
не нравится
06 июня в 10:37
Дорожная карта, это же разновидность пасьянса. Разложил его и счастье
Андрей Захаров sst
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06 июня в 14:16
Зачем вы так? Дорожные карты уже лет 10 рисуют
Сергей Б
не нравится
06 июня в 14:19
А российские рубли, это крапленые карты. Зарплату выдали, сказали высокая, пошел в магазин и понял, что нае… нахлобучили вобщем.

Сергей Б
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06 июня в 14:33
А на фотках красиво. Искусственные водоемы создают комфортную среду. Патриаршие пруды сургутского пошиба.
Флудер
не нравится
06 июня в 14:55
Кстати, да. Облагородить - и оставить озерками. Красиво, глаз отдыхает.
Моби Флудер
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06 июня в 15:00
там на дне же адЪ

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