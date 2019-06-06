В Сургуте много месяцев открыто стоят заброшенные строительные котлованы. Как решается проблема?

В Сургуте есть несколько заброшенных строительных котлованов, которые открыты для доступа и могут представлять опасность для жителей. Дорожная карта, которая должна не допустить подобных ситуаций, этой весной должна была поступить от администрации города в думу Сургута, но этого пока не произошло. Об этом рассказал сургутский депутат Дмитрий Пахотин корреспонденту СИА-ПРЕСС. По его словам, решение о разработке дорожной карты было принято еще в ноябре 2018 года, однако документа в обозначенный срок не увидели.

«В ноябре в думе был разговор о том, что администрация города к марту подготовит дорожную карту, которая должна была регламентировать действия застройщиков по недопущению появления таких котлованов. Но уже май прошел, а карты мы не видели, значит будем снова обращаться в администрацию, – объясняет Дмитрий Пахотин. – Более того, существующие котлованы в поселках Лунный, Таежный и на проспекте Мира, 55, так и стоят без всякой охраны, к ним спокойно можно пройти. В Таежном, как мне сказали, вроде нашелся какой-то инвестор, но когда там что-то будет, не ясно. Ну и по традиции в этих котлованах появляются маленькие озера».

Напомним, ранее жители поселка Лунный жаловались в редакцию siapress.ru на бесхозный котлован у себя в поселке. На том месте должен был появиться детский сад, но застройщик так и не нашелся. Получить оперативный комментарий об этой ситуации в администрации Сургута не удалось, редакция направила по этому поводу официальный запрос.