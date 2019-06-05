В Сургуте благоустроят территорию рядом с будущей центральной площадью города

В Сургуте рядом с Сургутским государственным университетом собираются провести благоустройство за 40 миллионов рублей. Соответствующий аукцион размещен на портале госзакупок. Это первый этап проекта благоустройства территории рядом с СурГУ, который пройдет на площади 1,25 гектар. Общая площадь благоустройства составляет три гектара и будет охватывать территорию от пешеходного моста через правый рукав Сайму до сектора частных домов.

Согласно конкурсной документации, от исполнителя требуется провести демонтажные работы, обустроить проезды, тротуары, дорожки и площадки, поставить наружное освещение и видеонаблюдение, а также установить малые архитектурные формы. Первый этап благоустройства пройдет от пешеходного моста через правы рукав Саймы до вантового моста рядом с историко-культурным центром «Старый Сургут». Все работы должны быть завершены в срок до 30-го октября 2019 года. Аукцион закончится 6-го июня. Редакция СИА-ПРЕСС попросила комментарий с подробностями проекта благоустройства у сотрудников администрации, однако оперативно нам дать информацию не смогли. Мы отправили официальный запрос.

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