Программа празднования пушкинского дня России в Сургуте

Сотрудники Центральной городской библиотеки в Сургуте подготовили программу для жителей и гостей города.

Празднование начнётся 6 июня в 13:00 с пленэра «Пушкин и муза» на площади перед библиотекой.

В 15.00 в конференц-зале библиотеки преподаватели школы танцев «Танцующий дом» научат всех желающих танцевать вальс.

В 16.00 состоится торжественное возложение цветов к памятнику А.С. Пушкина.

В 17.00 сургутяне поделятся своими впечатлениями о путешествиях по пушкинским местам.

В 19.00 состоится литературный поединок «Между жарким и бланманже: меню Пушкина»: участникам будет предложено объединиться в команды и принять участие в соревновании на знание кулинарии пушкинской поры.

Для самых юных посетителей с 13:00 до 18:00 в залах Центральной библиотеки состоятся мастер-классы по изготовлению фигурок пушкинских персонажей в различных техниках.

Вход на все мероприятия свободный.