Программа празднования пушкинского дня России в Сургуте

Сотрудники Центральной городской библиотеки в Сургуте подготовили программу для жителей и гостей города.
Празднование начнётся 6 июня в 13:00 с пленэра «Пушкин и муза» на площади перед библиотекой.
В 15.00 в конференц-зале библиотеки преподаватели школы танцев «Танцующий дом» научат всех желающих танцевать вальс.
В 16.00 состоится торжественное возложение цветов к памятнику А.С. Пушкина.
В 17.00 сургутяне поделятся своими впечатлениями о путешествиях по пушкинским местам.
В 19.00 состоится литературный поединок «Между жарким и бланманже: меню Пушкина»: участникам будет предложено объединиться в команды и принять участие в соревновании на знание кулинарии пушкинской поры.
Для самых юных посетителей с 13:00 до 18:00 в залах Центральной библиотеки состоятся мастер-классы по изготовлению фигурок пушкинских персонажей в различных техниках.
Вход на все мероприятия свободный.
Что в этом году войдет в проект «Сургут — наш общий дом» Городского культурного центра? Куратор Яна Апанович и режиссер Александр Стойко // ONLINE 7 июня в 12.00