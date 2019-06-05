​Сургутян в День города приглашают на фестиваль «Рыбное место»

В День города, 12 июня, сургутян приглашают посетить фестиваль «Рыбное место» на уличной площадке у галереи современного искусства «Стерх» (Магистральная, 34/1). Вход на мероприятие свободный. Оно начнется в 11 часов и закончится в 17.00.
На фестивале выступит драйвовая питерская этно-экстрим группа «Ива Нова», сургутские музыканты Роза Карим, Алена Поль, группы «Весна бэнд», «Coffee And Vanilla», коллектив «Летучего театра» и косплей-клуб «Асгард».
Справки по телефону: 24-25-62
Что в этом году войдет в проект «Сургут — наш общий дом» Городского культурного центра? Куратор Яна Апанович и режиссер Александр Стойко // ONLINE 7 июня в 12.00