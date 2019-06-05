​В сети опубликовано видеообращение к руководству Сургутнефтегаза с жалобой на его работников, паркующих свои машины во дворах

Житель Сургута записал видеообращение к руководству Сургутнефтегаза с просьбой открыть парковку для сотрудников. По его словам, работники компании оставляют автомобили во дворах, потому что стоянка рядом с офисом закрыта.

На видео, опубликованном в паблике «К-Информ» во «ВКонтакет», запечатлены дворы в проезде Молодёжный, которые, действительно, заставлены машинами. «Опять в ударе Сургутнефтегаз. Организовали парковку… Своя парковка есть, мы не ставим. Не проехать, не пройти. Везде понатыкали машин. Руководству Сургутнефтегаза: может, как-то отреагируете, нет? Есть парковка, дайте, значит, людям парковаться на вашей парковке!», — эмоционально комментирует автор ролика.

За час видео собрало несколько тысяч просмотров и десятки комментариев. Некоторые участники обсуждения не разделили возмущения автора и отметили, что машины стоят без нарушений правил и никому не мешают. Другие напомнили, что сотрудникам градообразующего предприятия запрещено приезжать на работу на личном транспорте.

Отметим, что рядом с проездом Молодежный расположен офис НГДУ «Сургутнефть», однако утверждать, что все припаркованные там автомобили принадлежат нефтяникам, нельзя.

В пресс-службе компании ИА СИА-ПРЕСС пояснили: «Служебные стоянки у офисов компании предназначены для корпоративного транспорта. Сотрудников к месту работу по городу, поселкам и месторождениям развозят вахты. Те, кто предпочитает пользоваться своим личным транспортом, самостоятельно решают вопрос со стоянкой для своего автомобиля».

Зимой этого года в Сургуте широко обсуждался запрет приезжать на личном транспорте на работу, введенный для сотрудников крупнейшего в городе предприятия. Тогда стало известно, что соответствующий приказ подписан гендиректором Владимиром Богдановым. Позже в него были внесены поправки, которые все-таки позволяют пользоваться частными автомобилями в черте города и парковать их на стоянке у офиса. Тогда сообщалось, что закрытыми останутся лишь стоянки для служебного транспорта компании.

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