​В Сургуте на пешеходном переходил сбили 11-летнюю девочку. Ребенок госпитализирован

В Сургуте на пешеходном переходе по улице Мелик-Карамова, 24 сбили 11-летнюю девочку.
«Пожилой мужчина 61 года не заметил девочку, которая переходила дорогу по нерегулируемому пешеходному переходу. Она получила телесные повреждения, и на автомобиле скорой помощи была доставлена в медицинское учреждение», – рассказали корреспонденту СИА-ПРЕСС в пресс-службе УМВД по Сургуту.
Напомним, ранее в Сургуте произошло смертельное ДТП – грузовик сбил мужчину на пешеходном переходе в районе Мехколонны.
Что в этом году войдет в проект «Сургут — наш общий дом» Городского культурного центра? Куратор Яна Апанович и режиссер Александр Стойко // ONLINE 7 июня в 12.00