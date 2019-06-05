​В Сургуте на пешеходном переходил сбили 11-летнюю девочку. Ребенок госпитализирован

В Сургуте на пешеходном переходе по улице Мелик-Карамова, 24 сбили 11-летнюю девочку.

«Пожилой мужчина 61 года не заметил девочку, которая переходила дорогу по нерегулируемому пешеходному переходу. Она получила телесные повреждения, и на автомобиле скорой помощи была доставлена в медицинское учреждение», – рассказали корреспонденту СИА-ПРЕСС в пресс-службе УМВД по Сургуту.

Напомним, ранее в Сургуте произошло смертельное ДТП – грузовик сбил мужчину на пешеходном переходе в районе Мехколонны.