​Сургятнин стал фигурантом уголовного дела за онлайн-рассылку порно

28-летний житель Сургута стал фигурантом уголовного дела за необычный способ знакомиться с девушками в Сети. Мужчина после приветствия отправлял дамам порно.

«Установлено, что в одной из социальных сетей, мужчина знакомился с девушками и отправлял в сообщениях материалы интимного характера, содержащие признаки порнографической продукции, предоставив тем самым возможность определенному кругу лиц смотреть и копировать фотографии и видео. Согласно данным справки об экспертном исследовании содержание сообщений подозреваемого относятся к категории порнографического характера», — рассказали в пресс-службе городской полиции.

За незаконное изготовление и оборот порнографических материалов сургутянину грозит до шести лет лишения свободы. Завершения расследования и суда он дожидается под подпиской о невыезде и надлежащем поведении.