​В Сургуте изъяли оружие у мужчины, стрелявшего из окна по прохожим,

Жители Сургута пожаловались на мужчину, проживающего по адресу улица Крылова, 26, который стрелял из окна своей квартиры по прохожим.

Полиция Сургуте нашла нарушителя порядка и изъяла у него оружие.

«Мужчина установлен. Оружие у него было изъято. В установленном порядке проводится проверка по данному факту», – рассказали корреспонденту СИА-ПРЕСС в пресс службе УМВД России по Сургуту.

Отметим, что в социальных сетях распространялась информация о том, что после выстрелов очевидцы под окнами находили гильзы.