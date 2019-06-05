​В Сургуте изъяли оружие у мужчины, стрелявшего из окна по прохожим,

Жители Сургута пожаловались на мужчину, проживающего по адресу улица Крылова, 26, который стрелял из окна своей квартиры по прохожим.
Полиция Сургуте нашла нарушителя порядка и изъяла у него оружие.
«Мужчина установлен. Оружие у него было изъято. В установленном порядке проводится проверка по данному факту», – рассказали корреспонденту СИА-ПРЕСС в пресс службе УМВД России по Сургуту.
Отметим, что в социальных сетях распространялась информация о том, что после выстрелов очевидцы под окнами находили гильзы.
Что в этом году войдет в проект «Сургут — наш общий дом» Городского культурного центра? Куратор Яна Апанович и режиссер Александр Стойко // ONLINE 7 июня в 12.00