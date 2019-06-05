В Сургуте на Нефтеюганском шоссе произошел пожар

В Сургуте на Нефтеюганском шоссе загорелись б/у шины. Пожарные уже на месте и тушат объект возгорания.
«Первый вызов. Ничего серьезного. Угрозы распространения нет. Пожарные уже на месте», – сообщила корреспонденту СИА-ПРЕСС начальник отделения профилактики пожаров в Сургуте Ольга Фогель.
Напомним, накануне в Сургуте произошел пожар в центре установки газобаллонного оборудования «Вимана».
Что в этом году войдет в проект «Сургут — наш общий дом» Городского культурного центра? Куратор Яна Апанович и режиссер Александр Стойко // ONLINE 7 июня в 12.00