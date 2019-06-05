В Сургуте на Нефтеюганском шоссе произошел пожар

​Почему частные инвестиции не придут в спорт

Вроде бы власти должно быть выгодно помогать инвесторам — ведь намного проще разработать программу поддержки предпринимателей, чем строить дорогостоящие, пусть и красивые объекты, а потом их еще и содержать...