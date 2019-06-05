​Жителям Сургута напомнили, что в водоемах города нельзя купаться. Нарушителей ждет штраф

В Сургуте нет разрешенных для водоемов, пригодных для плавания. Ни один из них не соответствует санитарным нормам. Об этом горожанам в очередной раз напомнят во время профилактических рейдов, которые проведут специалисты управления ГО и ЧС местной администрации.

Отдыхающих возле воды ждет профилактическая беседа, а тех, кто рискнет окунуться — штраф.

«Нарушителям придётся заплатить штраф. Для горожан он, к примеру, составит от ста до пятисот рублей. При этом за нарушение правил охраны жизни людей должностным лицам придется заплатить от одной до трех тысяч рублей, юридическим лицам — от трех до пяти тысяч рублей. За несоблюдение мер безопасности в местах массового отдыха и те и другие выплатят от пятидесяти до ста тысяч рублей. Также сургутянам вручат памятки о правилах поведения на реках, а в пришкольных лагерях проведут мастер-класс «Научись плавать». Спасатели расскажут и покажут детям, как вести себя в воде в экстремальных ситуациях», — добавили в пресс-службе мэрии.

Рейды пройдут в районах рек Черной, Саймы, СОТ «Виктория», береговой зоны водохранилища ГРЭС-2.

В прошлом году на водоемах города погибли три человека.