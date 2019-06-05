​В Сургуте увеличили количество пожарных. Но их все равно недостаточно

В Югре увеличили численность личного состава пожарно-спасательных гарнизонов. Штат вырастет на 175 человек.

«Значительно будут усилены реагирующие подразделения Нижневартовского и Сургутского пожарно-спасательных гарнизонов. Также увеличен численный состав территориальных отделов надзорной деятельности», — сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по Югре.

Заместитель начальника ведомства по государственной противопожарной службе Сергей Антонов уточнил, что штат сотрудников увеличен во всех территориальных подразделениях после анализа временных и качественных показателей реагирования на пожары, количества происшествий и степень их последствий. «В первую очередь, увеличена численность специалистов, заступающих на дежурство, - это сотрудники, которые выезжают на пожары, дорожно-транспортные происшествия, техногенные аварии, ликвидацию последствий природных бедствий и оказывают помощь людям, попавшим в беду», — отметил он.

Увеличение штата проводится по приказу министерства. Сейчас проводятся организационно-штатные мероприятия по укомплектованию должностей.

Ранее сообщалось, что в Сургуте не хватает почти 600 пожарных и 20 единиц техники. В 2018 году ГУ МЧС по Югре выдало предписание на имя главы города устранить это нарушение до 1 октября 2020 года. Однако в ноябре 2018 года депутаты думы Сургута выступили против строительства пожарного депо за счет городского бюджета, а также предложили оспорить в суде требование МЧС.