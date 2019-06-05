​В Сургутском районе в ДТП пострадали два ребенка

Во вторник, 4 июня, около 8.10 в Сургутском районе Hyundai вылетел в кювет, травмы получили водитель и два несовершеннолетних пассажира — 12-летний мальчик и 10-летняя девочка.
«По предварительным данным, женщина, находившаяся за рулем автомобиля, приняла экстренное торможение, чтобы избежать столкновение с двигающимся впереди автомобилем, в результате чего допустила занос и съехала в правый кювет по ходу движения», — сообщили в отделении пропаганды УГИБДД Югры.
Всего за прошедшие сутки на территории округа зарегистрировано три дорожно-транспортных происшествия, в которых пять человек получили травмы.
Что в этом году войдет в проект «Сургут — наш общий дом» Городского культурного центра? Куратор Яна Апанович и режиссер Александр Стойко // ONLINE 7 июня в 12.00