​В Сургутском районе в ДТП пострадали два ребенка

Во вторник, 4 июня, около 8.10 в Сургутском районе Hyundai вылетел в кювет, травмы получили водитель и два несовершеннолетних пассажира — 12-летний мальчик и 10-летняя девочка.

«По предварительным данным, женщина, находившаяся за рулем автомобиля, приняла экстренное торможение, чтобы избежать столкновение с двигающимся впереди автомобилем, в результате чего допустила занос и съехала в правый кювет по ходу движения», — сообщили в отделении пропаганды УГИБДД Югры.

Всего за прошедшие сутки на территории округа зарегистрировано три дорожно-транспортных происшествия, в которых пять человек получили травмы.