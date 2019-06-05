​Власти Сургута разработали 17 дорожных карт для решения проблем дольщиков

Специалисты администрации Сургута разработали 17 дорожных карт по проблемным долгостроям. Документ согласован с главой региона Натальей Комаровой. Об этом на своей странице в соцсети сообщил глава города Вадим Шувалов.

Дорожные карты разрабатывались по поручению губернатора и при участии ее заместителя Андрея Зобницева. «Это результат общих усилий чиновников, инвесторов, банкиров и самих жителей! По каждому объекту мы определили чёткие сроки финансирования, возобновления строительных работ и их сдачи. Свои подписи под документами поставили все стороны, и он был согласован Натальей Владимировной Комаровой. Однако расслабляться ещё рано! Будем работать над тем, чтобы дорожные карты остались не только на бумаге, а наши дольщики получили долгожданные ключи от своих квартир!», — написал градоначальник.

Документы опубликованы на сайте администрации Сургута.

27 мая Наталья Комарова провела встречу с сургутскими дольщиками, которые не могут заселиться в свои квартиры. Обсуждался вопрос строительства жилых комплексов компании «Северстрой»: ЖК «Любимый», «Ривер Хаус», «Уютный» и «Кедровый». Степень готовности домов варьируется от 3 до 85 процентов. Губернатор призвала городскую власть принять полноценное участие в решении проблемы при помощи бюджета. В частности, приобрести квартиры в этих ЖК за деньги, выделенные из окружной казны на расселение аварийного жилья.

Читайте подробнее о том, как прошла встреча губернатора, застройщика, банкиров и дольщиков. И о том, как развивалась ситуация с проблемными ЖК.