​Администрация Сургута презентовала новую концепцию парка «За Саймой»: там будет эко-кванториум и океанариум

Администрация Сургута сегодня, 4 июня, презентовала проект эко-парка «За Саймой», который должен быть построен за 800 млн рублей в течение ближайших трех лет. На территории будет несколько зон, а также эко-кванториуем и океанариум, сообщил замглавы города Алексей Жердев.

«Разработку проектной документации мы планируем начать в июле, к декабрю закончить, а к февралю-марту 2020 года проведем конкурсы на реализацию проекта. Его примерная стоимость – 800 млн рублей, часть из которых мы возьмем из городской казны, а часть – будем просить из окружного и федерального бюджетов», – рассказал Жердев. По его словам, главной идеей нового парка должно стать бережное отношение к природе. На территории будет несколько зон: лес, набережные, пляж, ботанический сад, спортивная часть и так далее. Также там запланировано строительство эко-кванториума с небольшим зоопарком (на месте нынешней недостроенной станции юннатов), а также океанариум – который, как уверяют чиновники, не будет находиться непосредственно на территории парка, а расположится рядом.

На территории парка создадут эко-тропу, по которой будут запущены просветительские акции. Также в задумке авторов проекта лодочные станции и бассейны, которые зимой превратятся в зоны катков. Алексей Жердев сообщил, что в разработке концепции парка принимали участие специалисты из Москвы. Полная реализация проекта предполагается к 2023 году.

Так или иначе, все решения относительно этой общественной территории администрация города планирует согласовывать с общественностью. Для этого будет создана дирекция парка, которая будет отвечать за все процессы. Более подробно об этом проекте читайте в ближайшее время на siapress.ru.