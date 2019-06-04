Афиша мероприятий на День города в Сургуте

12 июня сургутяне смогут отпраздновать юбилей родного города, которому в этом году исполняется 425 лет.

На День города в Сургуте в 2019 году приедут звездные гости. А именно «Хор Турецкого» и Денис Майданов. В программе мероприятий также предусмотрена организация нескольких крупных праздничных площадок и еще более десятка других развлекательных зон.

Центром гуляний станет памятник Основателям Сургута. Мероприятия начнутся в 11 утра.

На улице Островского юные сургутяне могут покататься на аттракционах, поиграть с аниматорами и поучаствовать в различных квестах. Там же пройдут выступления детских и молодежных творческих коллективов.

Возле театра актера и куклы «Петрушка» художники из других городов проведут для всех желающих мастер-классы по рисованию карикатуры.

На улице Ленина разместятся торговые ряды. На улице Магистральной — молодежные площадки. Перед зданием «СТЕРХа» развернется фестиваль «Рыбное место» - любителям активного отдыха предложат смастерить рыбу, поиграть в рыбные игры и многое другое.