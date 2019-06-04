Администрация Сургута может передать многомиллионный контракт на освещение нескольких улиц главным бизнесменам-коммунальщикам Урала

Власти Сургута могут передать организацию освещения десяти городских улиц компании «Регион-Свет» (директор компании — Пак Мен Чер, который также возглавляет ООО «Сургутские городские электрические сети»), связанной с гигантским коммунально-энергетическим холдингом «Корпорация СТС» уральских бизнесменов Артема Бикова и Алексея Боброва. Об этом СИА-ПРЕСС рассказали несколько источников, знакомых с ситуацией. Предполагается, что построить и содержать освещение на части городских улиц компания будет в рамках муниципально-частного партнерства (МЧП).

Изначально этот вопрос поднимался на инвестиционном совете при главе Сургута в феврале 2019 года. Как рассказал корреспонденту siapress.ru заместитель председателя думы Сургута Артем Кириленко, входящий в состав инвестсовета, в предложении инвестора отсутствовали конкретные финансовые показатели, поэтому решение было отложено. Ситуация обострилась во второй половине мая, когда городской суд обязал администрацию Сургута организовать освещение на части городских улиц, ранее предполагавшихся на передачу в МЧП.

«Мы сейчас ждем аналитическую справку о сравнительной стоимости проекта, потому что на самом совете цифр мы не услышали, лишь срок, на который инвестор хочет заключить МЧП – 15 лет. Там же еще сети надо прокладывать, примерно 50 километров, чтобы освещение сделать. Решили пока просто одобрить сам механизм муниципально-частного партнерства для организации уличного освещения. Также я попросил рассмотреть возможность выполнить работы силами «Горсвета», например, на заемные средства. Может, так дешевле получится», – объяснил Артем Кириленко.

Депутат думы Сургута Владимир Болотов в разговоре с СИА-ПРЕСС заявил, что у кредитования муниципальных предприятий для реализации инфраструктурных проектов есть существенный недостаток: «Если берут кредит, то возвращают его с прибыли. Назовите хоть одно муниципальное предприятие, работающее в плюс? Ну кроме хлебозавода, у которого все же есть небольшая прибыль. Но остальным не с чего отдавать взятый кредит. Так что это очень спорный вопрос. Говорить о каком-то решении по уличному освещению рано».

Как рассказали корреспонденту СИА-ПРЕСС собеседники, работающие в коммунальной отрасли, общая стоимость сетей в проекте может составить около 160 миллионов рублей, но по механизму МЧП инвестор в конечном счете может получить порядка 200 миллионов рублей. Другой источник посчитал, что сумма контракта окажется кратно большей – более 600 миллионов рублей. Редакция siapress.ru направила в администрацию города запрос с просьбой разъяснить, на какой стадии сейчас находится организация освещения на сургутских улицах. Представители компании «Регион-Свет» пообещали подробно прокомментировать ситуацию в ближайшее время.

Напомним, что «Корпорация СТС», принадлежащая бизнесменам Алексею Боброву и Артему Бикову, включает в себя множество энергетических и тепловых активов на территории всего Урала. В Югре самые крупные активы холдинга: «Сургутские городские электрические сети», региональная энергетическая компания «ЮТЭК», АО «Городские электрические сети» (г. Нижневартовск).