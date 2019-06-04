​В Сургуте под снос пойдут 92 дачи, расположенные рядом с газопроводом

Сургутским дачникам, участки которых расположены в зоне минимальных расстояний магистрального газопровода компании «Газпром трансгаз Сургут», выдано 92 исполнительных листа о сносе незаконно возведенных строений. Об этом ИА СИА-ПРЕСС сообщили в пресс-службе «трансгаза».

В компании подчеркнули, что срок сноса устанавливает служба судебных приставов, сам процесс также находится под их контролем.

Ранее в пресс-службе окружного управления ФССП корреспонденту агентства рассказали, что исполнительные листы, действительно, выданы. Согласно документам, сносом дачники должны заниматься самостоятельно.

Собственник дачного участка в кооперативе «Прибрежный» Павел Заикин рассказал СИА-ПРЕСС, что процесс сноса уже начался: «В нашем кооперативе снесено уже, по крайней мере, одно строение. Я сам планирую демонтировать свой дом. Сейчас занят просчетом убытков. И думаю, к кому предъявлять требования об их возмещении».

Судебные тяжбы между собственниками дачных участков, расположенных в зоне минимальных расстояний газопровода, и ООО «Газпром трансгаз Сургут» длились с 2015 года. На стороне собственников выступала городская администрация. Однако все инстанции приняли решение в пользу газовой компании, исходя из того, что строительство газопровода осуществлялась на территории Сургутского района, а не Сургута и не в зоне городской застройки. Аргументы представителей сургутской администрации о том, что газопровод технически устарел и представляет угрозу для жизни горожан, суд не учел.

Ранее стало известно, что администрация Сургута выиграла такой же спор с «Газпром переработкой» о зоне минимальных расстояний с конденсатопроводом. Дачным домам, расположенным рядом с ним, снос не грозит.